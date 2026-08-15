Рейн может «разорваться» надвое: Рекордное обмеление ударило по экономике Германии

Судоходство по Рейну может фактически разделиться на два изолированных участка из-за рекордного падения уровня воды. Критическая ситуация сложилась возле немецкого Кауба — одного из главных узких мест европейской речной логистики, пишет n-tv.

В пятницу, 14 августа, местный водомер впервые за всю историю наблюдений показал однозначное значение: утром уровень составлял девять сантиметров над условным нулём, к полудню снизился до семи, а вечером — до шести. Утром 15 августа показатель немного восстановился и достиг десяти сантиметров. Предыдущий антирекорд — 25 сантиметров — держался с октября 2018 года.

При этом речь не идёт о десятисантиметровой глубине самой реки. При нынешних показателях судовой ход возле Кауба имеет глубину около 1,23 метра. Этого уже недостаточно для нормальной загрузки грузовых судов: через проблемный участок проходят лишь отдельные корабли с минимальным количеством товара на борту. Паромное сообщение в Каубе остановили, маршруты речных круизов также пришлось менять.

Если проход в районе 546-го километра станет невозможным, единый транспортный коридор по Рейну фактически разорвётся. Северный участок останется связан с Кёльном, Дуйсбургом, Амстердамом, Роттердамом и Антверпеном, а южный — с Майнцем, Мангеймом, Карлсруэ и Швейцарией. Доставлять грузы напрямую между этими направлениями по реке уже не получится. На Рейн приходится около 80% всех грузов, перевозимых внутренним водным транспортом Германии.

Проблемы уже почувствовала промышленность. Химический концерн Covestro сообщил о серьёзных ограничениях при доставке сырья и готовой продукции, которые начали отражаться на снабжении и работе отдельных предприятий. Перенести все эти объёмы на дороги практически невозможно: один речной грузовик способен заменить от 50 до 150 фур. Железная дорога также располагает лишь ограниченным резервом.

Немецкие власти рассчитывают на осадки, однако быстрого решения проблемы пока нет. Даже углубление фарватера, которое обсуждается уже несколько десятилетий, не увеличит само количество воды в реке. Экономисты допускают, что нынешнее маловодье способно отнять у и без того слабого экономического роста Германии до 0,5 процентного пункта.

Ещё 4 августа Life.ru писал, что уровень Рейна возле Кауба опустился до рекордных 24 сантиметров. Уже тогда перевозчикам приходилось снижать загрузку судов, чтобы те могли пройти по обмелевшему участку, а эксперты предупреждали о риске роста транспортных расходов и перебоев с поставками.