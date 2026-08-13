Жара убила более 12 тысяч человек в Германии с начала года

Около 12,5 тысячи смертей, связанных с жарой, зафиксировали в Германии с начала 2026 года. Это следует из оценки Института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава страны.

Важно, что речь идёт не о случаях, где жара обязательно была официально указана причиной смерти, а о расчётной оценке дополнительной смертности, связанной с высокими температурами. По данным RKI, показатель уже превысил уровни особенно жарких 2018 и 2019 годов, когда оценивалось около 9,4 тысячи и 7,7 тысячи таких смертей соответственно.

Сильнее всего последствия жары затронули пожилых. Около 6,3 тысячи умерших были старше 85 лет, более 3,1 тысячи — в возрасте от 75 до 84 лет, ещё почти 1,9 тысячи — от 65 до 74 лет.

Особенно высокую смертность специалисты оценили в Сааре и Рейнланд-Пфальце — 43,4 и 38,7 случая на 100 тысяч жителей соответственно. В среднем по Германии показатель составил около 15 на 100 тысяч.

Наиболее тяжёлая ситуация пришлась на конец июня, когда во многих регионах температура приближалась к 40 градусам. Только за неделю с 22 по 28 июня институт оценил число связанных с жарой смертей примерно в 9,6 тысячи.

Ранее температурный рекорд обновили и в Польше. В населённом пункте Колуда Велька в Куявско-Поморском воеводстве воздух прогрелся до 40,6 градуса. Предыдущий максимум этого лета был зафиксирован 28 июня в Торуни — 40,3 градуса.