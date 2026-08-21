Сбежали во Вьетнам, но Интерпол достал: Подозреваемых в хищении 12 млн вернули в Россию

Двух россиян, находившихся в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из Вьетнама в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мужчин передали российским сотрудникам НЦБ Интерпола в международном аэропорту Камрань. По данным МВД, в 2022–2023 годах подозреваемые заключили фиктивные договоры на поставку оборудования с одним из вузов Красноярского края. После этого они не выполнили обязательства по контрактам и похитили полученные средства. Общий ущерб, по предварительной оценке, составил более 12 миллионов рублей.

В 2023 году по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2026 года по материалам, подготовленным ГУ МВД России по Красноярскому краю, и по поручению Генеральной прокуратуры РФ подозреваемых объявили в международный розыск. В июле их задержали на территории Вьетнама.

После взаимодействия по каналам Интерпола и при содействии представителя МВД России во Вьетнаме с иностранными партнёрами была организована депортация фигурантов в Россию для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее Life.ru писал о выдаче России из Таиланда обвиняемого в мошенничестве на 3,2 млрд рублей. Мужчину разыскивали по линии Интерпола после возбуждения уголовного дела о хищении средств при реализации государственных контрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса. После задержания в Таиланде его передали российским правоохранителям для проведения следственных действий.