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Регион
19 июня, 13:11

Из Турции экстрадировали россиянина, похитившего 262 миллиона рублей

Гражданин России, экстрадированный из Турции. Обложка © mvdmedia.ru

Гражданин России, экстрадированный из Турции. Обложка © mvdmedia.ru

Турция экстрадировала на родину россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 262 миллиона рублей. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину разыскивали по линии Интерпола.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с 2018 по 2019 год мужчина с сообщниками втёрлись в доверие к двум людям, после чего завладели их объектами недвижимости. У одного из потерпевших аферисты также похитили 34 миллиона рублей.

«Общий ущерб превысил 262 миллиона рублей», — указала Волк.

Фигуранту удалось скрыться за границей, его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в июне, после чего турецкие правоохранители согласовали передачу обвиняемого в РФ.

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Ранее власти Кипра экстрадировали на родину гражданина России, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2,6 миллиарда рублей. Известно, что мужчина с 2015 по 2019 годы руководил двумя коммерческими фирамим.

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Матвей Константинов
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