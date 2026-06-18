Кипр экстрадировал в РФ бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд

Россиянина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2,6 миллиарда рублей, экстрадировали на родину с территории Кипра. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершённом в особо крупном размере», — сказала она.

Известно, что с 2015 по 2019 год мужчина руководил двумя коммерческими фирмами. Как считает следствие, он подавал в налоговые органы декларации с ложными данными о договорах подряда. Ущерб оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина скрылся за границей, его объявили в международный розыск. Благодаря сотрудничеству российских полицейских с иностранными коллегами его задержали на Кипре и решили выдать России. Сегодня в аэропорту Ларнаки его передали российским правоохранителям и отправили в Москву.

Ранее стало известно, что блогершу Митрошину приговорили к трём годам условно и штрафу 900 тысяч рублей за отмывание денег. Также у неё конфискуют 115 миллионов рублей в пользу государства. Прокуратура требовала для неё три года колонии общего режима, штраф 900 тысяч и изъятие 115 миллионов. В последнем слове Митрошина сказала, что не имела умысла, работала честно, квартиру покупала для себя, а налоги заплатила добровольно после решения ФНС. На суд она пришла с большой спортивной сумкой с вещами.