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18 июня, 11:29

Кипр экстрадировал в РФ бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд

Автомобиль полиции. Обложка © Lfe.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Lfe.ru

Россиянина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2,6 миллиарда рублей, экстрадировали на родину с территории Кипра. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершённом в особо крупном размере», — сказала она.

Известно, что с 2015 по 2019 год мужчина руководил двумя коммерческими фирмами. Как считает следствие, он подавал в налоговые органы декларации с ложными данными о договорах подряда. Ущерб оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина скрылся за границей, его объявили в международный розыск. Благодаря сотрудничеству российских полицейских с иностранными коллегами его задержали на Кипре и решили выдать России. Сегодня в аэропорту Ларнаки его передали российским правоохранителям и отправили в Москву.

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Наталья Афонина
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