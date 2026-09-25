Голого туриста нашли мёртвым рядом с палаточным лагерем на Сицилии

Обнажённое тело 35-летнего британского туриста Джона Бенджамина Брейтуэйта нашли возле палаточного лагеря в сельской местности неподалёку от Сиракуз на Сицилии. Об этом сообщает Fanpage.it.

Британец остановился возле фермерского дома неподалёку от Каникаттини-Баньи, где временно собралась группа молодых путешественников из разных стран. Его обнаружили около трёх часов ночи 13 сентября рядом с палаткой. Неподалёку лежала верёвка, а на шее погибшего нашли повреждения.

Изначально следователи рассматривали несколько версий произошедшего, включая несчастный случай, самоубийство и возможное участие других людей. После вскрытия итальянские СМИ сообщили, что правоохранители отошли от версии суицида, однако окончательная причина смерти пока не установлена.

Одна из проверяемых версий — несчастный случай во время эротической практики. При этом подтверждений предположения об оккультных или сатанинских ритуалах следователи не обнаружили: Fanpage отмечает, что единственным поводом для подобных слухов стало изображение на стене неподалёку от лагеря.

Расследование продолжается. Следователям ещё предстоит изучить результаты дополнительных исследований и восстановить обстоятельства последних часов жизни Брейтуэйта.

Ранее Life.ru рассказывал о российском туристе, которого нашли мёртвым в коридоре отеля в Анталье. Тело мужчины обнаружили сотрудники гостиницы, после чего на место вызвали экстренные службы.