Российского туриста нашли мёртвым в коридоре отеля в Анталье. Мужчина проживал там около десяти дней, сообщает Baza.

Тело отдыхающего обнаружили сотрудники гостиницы в районе Гебизли. Они вызвали экстренные службы, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Россиянина нашли без признаков жизни в коридоре отеля в Турции. Фото © Telegram / Baza

Погибшему было 45 лет, его звали Евгений и он приехал из Ульяновской области. Россиянина обнаружили лежащим в коридоре третьего этажа. Видимых ранений от огнестрельного или холодного оружия на теле не нашли. После того как врач счёл обстоятельства смерти требующими проверки, на место прибыли сотрудники прокуратуры и криминалисты.

Предварительно рассматривается версия сердечного приступа. Окончательную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Тело россиянина доставили в морг Института судебной медицины Антальи.

Ранее Life.ru рассказывал о российском туристе, которого нашли мёртвым в номере отеля в Турции. Мужчина отдыхал на курорте Окурджалар, обстоятельства его смерти также выясняли местные правоохранители.