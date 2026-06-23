Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 10:35

В Турции умер капитан дальнего плавания из РФ после месяца пребывания в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rmznbld

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rmznbld

В Турции ушёл из жизни российский капитан дальнего плавания. Об этом RG.ru сообщили родственники погибшего.

Мужчине внезапно стало плохо во время работы на борту судна. Его экстренно госпитализировали, и почти месяц турецкие врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Сейчас семья занимается оформлением документов для возвращения тела на родину. Процесс требует времени и сопряжён с бюрократическими сложностями. Дата и место прощания пока не определены. У капитана остались супруга и двое детей.

22 дня в коме: на Бали скончалась россиянка после отравления местным вином
22 дня в коме: на Бали скончалась россиянка после отравления местным вином

А ранее Life.ru писал, что в Анталье возле жилого дома нашли тело российского туриста. На вызов немедленно прибыли врачи, однако спасти гражданина уже не удалось. Погибшим оказался бывший сотрудник МВД. Как оказалось, мужчине стало плохо из-за сердца, и он обратился в больницу. Врачи отказались госпитализировать его и отпустили. Позже россиянин попытался снова прийти к медикам, но умер по дороге.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar