В Турции умер капитан дальнего плавания из РФ после месяца пребывания в больнице

В Турции ушёл из жизни российский капитан дальнего плавания. Об этом RG.ru сообщили родственники погибшего.

Мужчине внезапно стало плохо во время работы на борту судна. Его экстренно госпитализировали, и почти месяц турецкие врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Сейчас семья занимается оформлением документов для возвращения тела на родину. Процесс требует времени и сопряжён с бюрократическими сложностями. Дата и место прощания пока не определены. У капитана остались супруга и двое детей.

А ранее Life.ru писал, что в Анталье возле жилого дома нашли тело российского туриста. На вызов немедленно прибыли врачи, однако спасти гражданина уже не удалось. Погибшим оказался бывший сотрудник МВД. Как оказалось, мужчине стало плохо из-за сердца, и он обратился в больницу. Врачи отказались госпитализировать его и отпустили. Позже россиянин попытался снова прийти к медикам, но умер по дороге.