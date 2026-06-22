В Анталье возле жилого дома найдено тело российского туриста
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В турецкой Анталье обнаружен мёртвым российский турист. Об этом сообщает портал Adana Masasi.
Прохожие заметили мужчину, лежавшего без признаков жизни в саду одного из частных домов. На вызов немедленно прибыли врачи, однако спасти гражданина уже не удалось — медики официально зафиксировали летальный исход.
Личность погибшего установили. Им оказался Сергей Т., въехавший на территорию Турции 10 июня.
Сотрудники правоохранительных органов провели детальный осмотр прилегающей территории и сбор улик. Сейчас тело направлено в морг. Точную причину гибели предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам в ходе вскрытия.
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