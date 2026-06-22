Убившее россиянку балийское вино травит туристов уже минимум 18 лет

Убившее российскую туристку дешёвое балийское вино, в котором нашли метанол, погубило уже трёх человек, а ещё как минимум четверо после него серьёзно пострадали. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По данным канала, ядовитый напиток до сих пор свободно продаётся в продуктовых магазинах на юго-западе острова. Стоит он около 100 рублей. Журналисты нашли нескольких людей, которым контрафактное вино подорвало здоровье.

Три недели назад москвич, имя которого изменено на Дениса, купил вино в магазине M-mart в центре Убуда. Он хотел угостить девушку именно местным напитком. Денис выпил всего два бокала и почти не почувствовал опьянения, но наутро не смог подняться с постели — несколько часов его рвало.

Похожая история случилась с фотографом Аней. Они с подругой выпили буквально по бокалу, но потом трое суток провели в постели из-за плохого самочувствия. Ещё одной туристке досталось сильнее: после одного бокала она потеряла сознание прямо за рулём скутера. В итоге — выбитые шесть зубов, тройной перелом челюсти и парализованная часть лица.

Первый случай отравления этим напитком зафиксировали в 2008-м. Елена Махова привезла его с Бали в качестве гостинца и выпила с друзьями в Собинке. Все остальные разбавляли алкоголь водкой, а она нет — просто не любила крепкое. Как выяснилось позже, именно водка и спасла компанию. Ночью Елене резко стало плохо, она ослепла, впала в кому и скончалась.

Список жертв пополнил россиянин Андрей. Ещё в конце прошлого года он слег в больницу с отравлением — как выяснилось позже, причиной стало то самое местное вино. А спустя время стало известно о третьей погибшей: туристка Анна из Сочи пролежала в коме 22 дня и не смогла выжить.