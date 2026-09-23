«Туалетная бумага под каждым камнем»: С Монблана решили прогнать «‎диких» туристов

На французской части популярного маршрута Tour du Mont-Blanc с 2027 года планируют разрешать многодневный поход только туристам с заранее забронированным ночлегом. Власти и представители туристической отрасли пытаются справиться с резким ростом числа путешественников, мусором и стихийными стоянками на Монблане. Об этом сообщает Daily Mail.

Маршрут длиной около 170 километров проходит вокруг массива Монблан через Францию, Италию и Швейцарию. Этим летом его прошли более 90 тысяч человек — против 75 тысяч годом ранее.

На французском участке путешественникам потребуется подтверждение брони гостиницы, горного приюта, кемпинга или разрешённого места для бивуака. Дикие ночёвки хотят запретить, а соблюдение правил будет проверять специальная «зелёная бригада».

Регулировать собираются и перевозку багажа. Местные власти недовольны тем, что часть путешественников отправляет между приютами большие чемоданы на такси и проходит лишь отдельные участки маршрута пешком. Планируется разрешить перевозку только туристических рюкзаков и в определённые часы.

Местные жители и владельцы приютов также жалуются на мусор и поведение некоторых путешественников. Управляющий одним из гостевых домов Пьер Арпен рассказал, что в местах стихийных стоянок «туалетную бумагу находят под каждым камнем». По его словам, некоторые постояльцы после горного перехода даже интересовались, почему в приюте нет лифта или спа-центра.

При этом единой схемы для всего Tour du Mont-Blanc пока нет. Новые ограничения готовятся прежде всего для французской части маршрута, а власти надеются, что к инициативе позднее присоединятся Италия и Швейцария. Некоторые французские мэры тоже опасаются слишком жёстких мер из-за важности туристического потока для местной экономики.

Ранее Life.ru рассказывал о французском альпинисте, который оказался в эпицентре мощного камнепада на Монблане. Мужчина провёл несколько минут под «дождём» из камней, а из-за жары и участившихся обвалов власти временно закрывали горные приюты.