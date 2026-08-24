Семь минут под «дождём» из камней: Альпинист чудом выжил на Монблане и снял пугающее видео

Французский альпинист Лорис Бьянко снял на видео мощный камнепад во время спуска с Монблана. Спортсмен вместе с напарником оказался под градом обломков в кулуаре Гуте, который считается одним из наиболее опасных участков маршрута.

Камнепад на Монблане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bianco__loris

Инцидент произошёл 11 августа. Перед этим мужчины помогали другим участникам восхождения пройти через кулуар в безопасное место. Когда со склона посыпались камни, Бьянко прижался к скале и попытался укрыться от падающих обломков. В таком положении он провёл от пяти до семи минут.

После окончания первого камнепада мужчины продолжили спуск, однако вскоре столкнулись ещё с двумя обвалами. К счастью, оба альпиниста выжили.

Этим летом власти и горные проводники неоднократно предупреждали об опасности восхождений на Монблан. Из-за жары и засухи вечная мерзлота начала оттаивать, что привело к учащению камнепадов и закрытию нескольких приютов на популярном маршруте.

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