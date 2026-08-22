Батя года: Японец бросил семилетнего сына одного на Фудзи и ушёл покорять вершину

В Японии мужчина оставил семилетнего сына одного на склоне горы Фудзи и продолжил восхождение к вершине вместе со старшим ребёнком. Об этом рассказало издание Japan Today.

По данным издания, 48-летнему жителю Нагои в четверг предстоял подъём по тропе Фудзиномия вместе с двумя сыновьями — семи и двенадцати лет. Младший начал жаловаться на усталость, и возле шестого контрольного пункта на высоте около трёх километров отец решил оставить его. Мужчина велел ребёнку ждать на месте, а сам вместе со старшим сыном отправился к самой верхней точке маршрута.

Путь от шестого пункта до вершины занимает больше пяти часов, а спуск обратно — около двух с половиной. Ждать так долго мальчик не стал. Ранним утром сотрудник у шестого пункта заметил ребёнка, сидящего на скамейке, увёл его в укрытие и вызвал полицию. Стражи порядка уже связались с отцом. Будут ли ему предъявлены обвинения, пока не сообщается.

Фудзи поднимается более чем на четыре тысячи метров и считается высочайшей горой страны. Тропа Фудзиномия — один из главных маршрутов для тех, кто хочет добраться до вершины.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе спасатели нашли тело одиннадцатилетнего мальчика и его травмированного отца. Как сообщили в МЧС России, туристов обнаружили на восточном склоне на высоте около 4,2 тысячи метров. Ребёнок погиб, а мужчина получил травмы. Эвакуацию пришлось перенести на следующий день из-за темноты и плохой погоды.