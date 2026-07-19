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Регион
19 июля, 19:32

На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Обложка © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Спасатели обнаружили на Эльбрусе тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца. Эвакуацию с горного склона пришлось перенести на следующий день из-за наступления темноты и сложных погодных условий, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, туристов нашли на восточном склоне горы на высоте около 4,2 тысячи метров. Спасатели прибыли к месту происшествия и установили, что ребёнок погиб, а мужчина получил травмы.

«По состоянию на 21:20 мск спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за наступления тёмного времени суток и ухудшения погодных условий транспортировку решили отложить до 20 июля. Для эвакуации планируют привлечь коммерческий вертолёт.

«Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолёт фирмы «Хелиэкшн», – уточнили спасатели.

Сейчас специалисты продолжают подготовку к эвакуации. Обстоятельства произошедшего на высоте устанавливаются.

На Эльбрусе сорвались два альпиниста, один погиб, второй травмирован
На Эльбрусе сорвались два альпиниста, один погиб, второй травмирован

Ранее Life.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели ребёнка на Эльбрусе. Мальчик поднимался на гору вместе с отцом, после чего произошла трагедия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Юния Ларсон
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