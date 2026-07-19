Бастрыкин затребовал доклад о проверке гибели ребёнка на Эльбрусе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту трагической гибели мальчика, который поднимался на Эльбрус вместе с отцом и сорвался. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в тексте.
Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы. СК начал проверку обстоятельств и безопасности восхождения. Известно, что мужчина знал о рисках маршрута, но повёл сына выше. По предварительной информации, у них порвался страховочный тросс, что привело к гибели несовершеннолетнего. Сейчас спасатели не могут добраться до пострадавшего туриста, который ждёт помощи у тела мальчика и не может самостоятельно вернуться к подножию горы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.