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19 июля, 17:25

Бастрыкин затребовал доклад о проверке гибели ребёнка на Эльбрусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту трагической гибели мальчика, который поднимался на Эльбрус вместе с отцом и сорвался. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в тексте.

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Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы. СК начал проверку обстоятельств и безопасности восхождения. Известно, что мужчина знал о рисках маршрута, но повёл сына выше. По предварительной информации, у них порвался страховочный тросс, что привело к гибели несовершеннолетнего. Сейчас спасатели не могут добраться до пострадавшего туриста, который ждёт помощи у тела мальчика и не может самостоятельно вернуться к подножию горы.

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Татьяна Миссуми
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