15-летний школьник спалил дом со спящими родителями из мести за насилие отца

В японском городе Омута задержали 15-летнего школьника, который поджёг собственный дом, пока родители спали внутри. Подросток сам явился в полицию примерно через час после пожара и признался в содеянном, сообщает Tokyo Reporter.

ЧП произошло около часа ночи 18 августа в префектуре Фукуока. По версии следствия, юноша разлил в помещении горючую жидкость, предположительно бензин, поджёг тряпку и бросил её в образовавшуюся лужу.

В это время его 51-летние родители находились дома и спали. Оба успели выбраться из огня, однако отец получил ожоги и был госпитализирован. Само здание пожар уничтожил полностью.

На допросе школьник связал свой поступок с постоянным стрессом и заявил о физическом насилии со стороны отца. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Совсем недавно в Татарстане произошла похожая история, однако поджигатель, к сожалению, добился своей цели. Пьяный сын облил комнаты в доме легковоспламеняющейся жидкостью и спалил своих родителей. Очевидцы смогли спасти ещё троих человек из огня.