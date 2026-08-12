В Татарстане пьяный сын облил дом горючей жидкостью и сжёг отца с матерью

В Татарстане 51-летнего мужчину подозревают в поджоге дома, в результате которого погибли его родители, а ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла ночью 12 августа в селе Новые Чечкабы. По версии следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью, после чего устроил пожар. При тушении спасатели обнаружили тела мужчины 1946 года рождения и женщины 1949 года рождения — родителей подозреваемого. Ещё троих человек очевидцам удалось спасти.

Житель Татарстана поджёг дом с родителями и супругой. Видео © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В больницу с ожогами доставили 51-летнего сына погибших, его 45-летнюю супругу и 16-летнего подростка. Пострадавших госпитализировали в Буинскую центральную районную больницу.

По данным МЧС, сообщение о возгорании дома №16 на улице Свободы поступило в 23:28. Огонь охватил первый этаж двухэтажного здания, пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. Сейчас устанавливаются мотив и все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГУ МЧС России по Республике Бурятия сообщили, что спасатели вывели 11 человек из горящего многоквартирного дома на улице Бограда в Улан-Удэ, пятеро взрослых предварительно получили отравление продуктами горения. Информация о задымлении поступила 9 августа в 21:12 по местному времени, прибывшие расчёты обнаружили открытый огонь в квартире на втором этаже трёхэтажного дома.