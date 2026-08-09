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9 августа, 17:47

Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Обложка © Telegram / moscowtop

Обложка © Telegram / moscowtop

В районе Марьина Роща в Москве произошёл пожар в жилом доме на Шереметьевской улице. По информации Telegram-канала Baza, в квартире на 10-м этаже прогремел взрыв, за которым последовало возгорание.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Огонь также повредил припаркованные внизу машины. Предполагается, что причиной ЧП стал взорвавшийся газовый баллон.

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Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Пламя охватило второй и третий этажи здания. Прибывшие на место пожарные спасли двух детей, находившихся в реанимационном отделении.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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