Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

В районе Марьина Роща в Москве произошёл пожар в жилом доме на Шереметьевской улице. По информации Telegram-канала Baza, в квартире на 10-м этаже прогремел взрыв, за которым последовало возгорание.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Огонь также повредил припаркованные внизу машины. Предполагается, что причиной ЧП стал взорвавшийся газовый баллон.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Пламя охватило второй и третий этажи здания. Прибывшие на место пожарные спасли двух детей, находившихся в реанимационном отделении.