В подмосковном Подольске произошёл пожар в детском отделении больницы

В ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Об этом информирует МЧС России.

Отмечается, что пламя охватило второй и третий этажи здания. Прибывшие на место пожарные спасли двух детей, находившихся в реанимационном отделении.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей были спасены 2 ребёнка из реанимационного отделения. Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детей», — говорится в заявлении.

Пожар ликвидирован. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жертв и пострадавших в результате задымления в подольской детской больнице нет. Все пациенты и медработники были своевременно эвакуированы и переведены в безопасную зону. Остальные отделения больницы функционируют штатно.

Накануне пожар произошёл в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно, что внутри хранились автомобильные масла и лакокрасочные материалы. Пострадали четыре человека. Огонь локализовали на трёх тысячах «квадратов».