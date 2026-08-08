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8 августа, 20:33

В подмосковном Подольске произошёл пожар в детском отделении больницы

Обложка © MAX / МЧС России

Обложка © MAX / МЧС России

В ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Об этом информирует МЧС России.

Отмечается, что пламя охватило второй и третий этажи здания. Прибывшие на место пожарные спасли двух детей, находившихся в реанимационном отделении.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей были спасены 2 ребёнка из реанимационного отделения. Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детей», — говорится в заявлении.

Пожар ликвидирован. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жертв и пострадавших в результате задымления в подольской детской больнице нет. Все пациенты и медработники были своевременно эвакуированы и переведены в безопасную зону. Остальные отделения больницы функционируют штатно.

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Накануне пожар произошёл в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно, что внутри хранились автомобильные масла и лакокрасочные материалы. Пострадали четыре человека. Огонь локализовали на трёх тысячах «квадратов».

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Виталий Приходько
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