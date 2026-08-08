Пожар на военном полигоне на западе Словакии взят под контроль

Пожар возник на территории военного полигона Záhorie, который находится у города Сеница в западной части Словакии. Информацию опубликовал словацкий новостной портал Pravda.

Возгорание на полигоне началось после того, как в субботу там завершилась военно-историческая акция Sahara Slovakia 2026. В тушении участвуют около ста пожарных и более двадцати машин спецтехники, в том числе вертолёты. Как сообщает портал, Министерство обороны Словакии дополнительно направило на помощь пожарным вертолёты Black Hawk.

Позже пожар на военном полигоне удалось взять под контроль. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого Министерства обороны Михал Бахраты.

«Пожарные взяли под контроль лесной пожар на полигоне Загорье», — привело слова пресс-секретаря информационное агентство TASR. Угрозы распространения огня нет.

Пожарные локализовали три очага возгорания. В ликвидации огня им помогают военнослужащие.

Причины возгорания пока остаются неизвестными — их предстоит выяснить специально созданной экспертной комиссии. При этом словацкие СМИ не исключают, что пожар мог возникнуть из-за самовозгорания сухой растительности на фоне аномальной жары и отсутствия дождей, которые держатся в республике уже несколько недель.

Ранее стало известно, что крушение медицинского самолёта в США, произошедшее в середине мая, могло быть вызвано испытаниями американскими военными экспериментального глушителя GPS. Это первый известный случай, когда гражданский борт в США потерпел крушение из-за помех, созданных военными. Незадолго до падения воздушного судна другие пилоты также жаловались на сбои в работе GPS. Диспетчеры просили военных прекратить учения по глушению навигационных сигналов на полигоне Уайт-Сэндс, но их просьбы не были услышаны.