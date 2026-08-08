Освежил так освежил: «Криворукий» мастер сжёг кухню пенсионерам при монтаже кондиционера
Ошибка установщика кондиционера привела к пожару у пенсионеров в Новосибирске
Установка кондиционера за 43 тысячи рублей закончилась для семьи пенсионеров из Новосибирска пожаром и полностью выгоревшей кухней. По версии пожарных, причиной возгорания стали работы по монтажу сплит-системы, сообщает Baza.
Видео © Telegram/Baza
Во время установки мастер начал сверлить стену и наткнулся на металлический штырь. Хозяйка квартиры предложила сделать отверстие в другом месте, однако рабочий продолжил сверление. В итоге металл сильно нагрелся. Когда штырь раскалился, установщик охладил его водой из шприца, закончил монтаж и ушёл.
Уже спустя несколько часов пенсионеры почувствовали запах гари и связались с мастером, однако тот посоветовал просто проветрить помещение. Ночью хозяйку разбудил треск, напоминающий звук горящих дров. Когда женщина пришла на кухню, огонь уже охватил стены и потолок, а помещение заполнил густой дым.
До приезда спасателей супруги пытались самостоятельно справиться с пламенем с помощью вёдер с водой. Кухня в результате серьёзно пострадала, теперь семье предстоит полностью восстанавливать помещение. Предварительно, возгорание связано именно с установкой кондиционера. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожары из-за техники нередко начинаются спустя некоторое время после появления первых признаков неисправности. Так, Life.ru недавно рассказывал, как пауэрбанк загорелся во время ночной зарядки в одной из башен «Москвы-Сити» и устроил пожар в квартире. В том случае хозяйка успела самостоятельно справиться с огнём, но получила ожоги.
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