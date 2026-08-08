Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 18:19

Освежил так освежил: «Криворукий» мастер сжёг кухню пенсионерам при монтаже кондиционера

Ошибка установщика кондиционера привела к пожару у пенсионеров в Новосибирске

Установка кондиционера за 43 тысячи рублей закончилась для семьи пенсионеров из Новосибирска пожаром и полностью выгоревшей кухней. По версии пожарных, причиной возгорания стали работы по монтажу сплит-системы, сообщает Baza.

Видео © Telegram/Baza

Во время установки мастер начал сверлить стену и наткнулся на металлический штырь. Хозяйка квартиры предложила сделать отверстие в другом месте, однако рабочий продолжил сверление. В итоге металл сильно нагрелся. Когда штырь раскалился, установщик охладил его водой из шприца, закончил монтаж и ушёл.

Уже спустя несколько часов пенсионеры почувствовали запах гари и связались с мастером, однако тот посоветовал просто проветрить помещение. Ночью хозяйку разбудил треск, напоминающий звук горящих дров. Когда женщина пришла на кухню, огонь уже охватил стены и потолок, а помещение заполнил густой дым.

До приезда спасателей супруги пытались самостоятельно справиться с пламенем с помощью вёдер с водой. Кухня в результате серьёзно пострадала, теперь семье предстоит полностью восстанавливать помещение. Предварительно, возгорание связано именно с установкой кондиционера. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Невнимательный житель Подмосковья чуть не спалил участок, «скосив» триммером для травы газовую трубу
Невнимательный житель Подмосковья чуть не спалил участок, «скосив» триммером для травы газовую трубу

Пожары из-за техники нередко начинаются спустя некоторое время после появления первых признаков неисправности. Так, Life.ru недавно рассказывал, как пауэрбанк загорелся во время ночной зарядки в одной из башен «Москвы-Сити» и устроил пожар в квартире. В том случае хозяйка успела самостоятельно справиться с огнём, но получила ожоги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar