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6 августа, 09:21

Невнимательный житель Подмосковья чуть не спалил участок, «скосив» триммером для травы газовую трубу

В Подмосковье мужчина задел газовую трубу при покосе газона и вызвал пожар

В деревне Троица городского округа Истра покос травы едва не закончился крупным пожаром после повреждения газовой трубы. О происшествии сообщила пресс-служба Мособлпожспаса в «Максе».

Пожар в деревне Троица. Видео © Макс / ГКУ МО «Мособлпожспас»

По данным спасателей, владелец участка во время работы триммером случайно задел выходящий из земли газопровод. В результате произошла утечка газа с факельным горением.

Огонь быстро перекинулся на забор, а рядом находился деревянный дом с мансардой, обшитый сайдингом. На место оперативно прибыли сотрудники 331-й пожарно-спасательной части, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространения пламени на жилое строение.

После инцидента в Мособлпожспасе напомнили владельцам частных домов и дач, что перед использованием триммеров и газонокосилок необходимо внимательно осматривать участок, особенно в местах прохождения подземных инженерных коммуникаций.

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Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Макс / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Владимир Озеров
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