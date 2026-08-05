«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка

Появилось эмоциональное видео от новой хозяйки квартиры в Москве, которую сожгла нежелавшая съезжать пенсионерка. 30-летняя преподавательница Нино сегодня должна была наконец заехать в свою двушку, купленную четыре года назад за 9 млн. Однако бывшая владелица оказалась против, пишет SHOT.

Девушка впервые приехала смотреть купленное жильё. Видео © Telegram / SHOT

Огонь практически уничтожил кухню, коридор и одну из комнат. Также повреждены стены, потолок, мебель и внутренняя отделка квартиры. Размер причинённого ущерба и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, пожар во время принудительного выселения. По предварительным данным, хозяйка квартиры отказалась покидать жильё, распылила в сторону судебных приставов газовый баллончик, после чего подожгла одну из комнат. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.