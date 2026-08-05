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5 августа, 09:55

«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка

Появилось видео с эмоциональной реакцией москвички на пожар в купленной квартире

Появилось эмоциональное видео от новой хозяйки квартиры в Москве, которую сожгла нежелавшая съезжать пенсионерка. 30-летняя преподавательница Нино сегодня должна была наконец заехать в свою двушку, купленную четыре года назад за 9 млн. Однако бывшая владелица оказалась против, пишет SHOT.

Девушка впервые приехала смотреть купленное жильё. Видео © Telegram / SHOT

Огонь практически уничтожил кухню, коридор и одну из комнат. Также повреждены стены, потолок, мебель и внутренняя отделка квартиры. Размер причинённого ущерба и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Появилось видео из квартиры, которую спалила нежелавшая выселяться по «схеме Долиной» москвичка
Появилось видео из квартиры, которую спалила нежелавшая выселяться по «схеме Долиной» москвичка

Напомним, пожар во время принудительного выселения. По предварительным данным, хозяйка квартиры отказалась покидать жильё, распылила в сторону судебных приставов газовый баллончик, после чего подожгла одну из комнат. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

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Владимир Озеров
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