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5 августа, 08:38

Нежелавшая выселяться по «схеме Долиной» москвичка подожгла квартиру

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве женщина устроила поджог в квартире, когда в дверь постучали сотрудники службы исполнения. Как пишет SHOT, жительница столицы не хотела выселяться по «схеме Долиной».

По данным телеграм-канала, в квартиру на улице Менжинского сегодня утром пришли приставы. Их задачей было выселить гражданку, накопившую большие долги. Покидать помещение она не планировала. Увидев представителей закона, женщина распылила содержимое баллончика, а затем устроила пожар.

Пламя быстро распространилось в одной из комнат. Площадь пожара достигла 15 квадратных метров.

Без пострадавших не обошлось. Ожоги получили сама виновница происшествия, один из приставов и работник органа принудительного исполнения.

Из-за задымления пришлось эвакуировать жильца, чья квартира находится этажом выше. Спасатели оперативно справились с огнем.

По информации канала, всё случилось из-за нежелания горожанки покидать жилплощадь по так называемой «схеме Долиной».

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Никита Никонов
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