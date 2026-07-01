ВС запретил продавцам недвижимости голословно ссылаться на невменяемость

Уклонение продавца недвижимости от исследования его психического состояния в момент заключения сделки в судебных спорах по «схеме Долиной» может стать основанием для отказа в иске. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, подготовленном по поручению главы ВС Игоря Краснова.

Для признания сделки недействительной стороне необходимо доказать, что в тот момент она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими. Бремя доказывания лежит на истце, подчёркивает высшая инстанция.

«Бремя доказывания этих обстоятельств возлагается на истца, при этом уклонение истца от исследования его психического состояния в момент совершения им сделки может являться основанием для отказа в удовлетворении иска о признании сделки недействительной по названному основанию» — отмечается в обзоре ВС.

Самая известная фигурантка подобных споров — певица Лариса Долина, которая также ссылалась на психологическое воздействие мошенников, — от прохождения экспертизы отказалась. Суд первой инстанции неоднократно разъяснял ей необходимость подтвердить свои доводы при помощи судебной экспертизы, однако певица настаивать на её проведении не стала. В итоге Судебная коллегия ВС РФ поддержала отказ в признании сделок недействительными.

«По общему правилу для разрешения вопроса о способности лица при совершении юридически значимого действия понимать значение своих действий и руководить ими требуются специальные познания, которыми суд не располагает. В таких случаях правом суда, закрепленным статьей 79 ГПК РФ, и в то же время его обязанностью, вытекающей из задач гражданского судопроизводства, являются назначение и проведение судебной экспертизы с привлечением экспертов в соответствующих областях» — обращает внимание ВС.

Без согласия участника спора назначение и проведение экспертизы невозможны, уточняет высшая инстанция. После резонансного дела Долиной Краснов поручил трём коллегиям ВС РФ подготовить обзоры судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью.

Напомним, президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзор практики по делам об оспаривании сделок с жильём, включая случаи обмана. Документ разработан для единообразия подходов в спорах, подобных делу певицы Ларисы Долиной. По поручению главы суда сформированы единые подходы, чтобы практика стала предсказуемой и понятной для граждан.