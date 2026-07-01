Верховный суд после «дела Долиной» утвердил подход к подобным делам по жилью

Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильём. Документ включает правовые позиции по спорам, где одна из сторон утверждает, что действовала под влиянием обмана — как в случае с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.

Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции. По поручению главы ВС сформированы единые подходы к рассмотрению таких дел, чтобы судебная практика стала предсказуемой и понятной для граждан.

«Подготовка проектов постановлений Пленума и обзоров судебной практики — не формальность и не задача «для галочки». Наша цель — сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому: чтобы человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что опираться, и быть уверенным в справедливости решения» — заявил на заседании президиума Игорь Краснов.

Новые разъяснения помогут судам единообразно оценивать обстоятельства, при которых сделки с недвижимостью могут быть признаны недействительными из-за мошеннических действий.

Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования — от общения с соседями до изучения поведения продавца.