Адвокат объяснил, почему Долиной не видать денег по иску к мошенникам на 176 млн рублей

Певица Лариса Долина едва ли вернёт 176 миллионов рублей, которые потеряла, попавшись на мошенническую схему с продажей своей квартиры в Москве. Об этом заявил защитник осуждённого по делу дропера Андрея Основы Асим Алыев.

Адвокат фигуранта в разговоре с RT крайне скептически оценил финансовые перспективы артистки. По его словам, рассчитывать на возмещение ущерба певице не приходится. Причина проста — имущества у ответчика нет, как и источников дохода. Защитник подчеркнул, что его подзащитный родом из нуждающейся семьи.

Отдельное внимание адвокат уделил судьбе похищенных сумм. Пластиковая карта, на которую приходили переводы, использовалась Основой исключительно как транзитный инструмент. Практически сразу все полученные деньги он отправлял дальше по цепочке неустановленным лицам. Фактически, как выразился юрист, этот счёт молодому человеку даже не принадлежал.

В данный момент Основа уже отбывает наказание в исправительном учреждении. Что касается обжалования вынесенного приговора, здесь тоже стоит точка. По словам адвоката, осуждённый осознанно отказался оспаривать вердикт в судах высших инстанций. Тем самым решение вступило в законную силу.

Напомним, накануне стало известно, что исковое заявление Ларисы Долиной о возмещении ущерба поступило на рассмотрение в Лефортовский районный суд столицы. Ранее судебная инстанция в Москве уже обратила взыскание на участников мошеннической схемы участок земли площадью 787 квадратных метров.

В 2024 году исполнительница стала жертвой тщательно спланированной атаки телефонных аферистов. Звонки шли с украинской территории, злоумышленники в течение нескольких месяцев склоняли её к выполнению инструкций. Долину убедили перевести накопления на так называемый «безопасный счёт», в результате чего она лишилась всех сбережений. Позднее обманным путём певицу вынудили продать квартиру за 112 млн.