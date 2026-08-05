Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:18

Появилось видео из квартиры, которую спалила нежелавшая выселяться по «схеме Долиной» москвичка

Появилось видео из сгоревшей квартиры москвички, поджёгшей жильё при выселении

Появилось видео из квартиры в Москве, которую подожгла хозяйка, которая не хотела выезжать по так называемой «схеме Долиной». Кадрами делится Telegram-канал SHOT.

Появились кадры из сгоревшей квартиры москвички, поджёгшей жильё при выселении. Видео © SHOT

Судя по записи, пожар был мощным: полностью выгорели кухня, коридор и одна из комнат. Огонь уничтожил отделку стен и потолка, повредил мебель и интерьер. В помещении сохраняется сильный запах гари.

В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сама женщина, устроившая поджог. Она привела замысел в исполнение в момент, когда в дверь постучали судебные приставы, прибывшие для принудительного выселения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ВС запретил продавцам недвижимости голословно ссылаться на невменяемость
ВС запретил продавцам недвижимости голословно ссылаться на невменяемость

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на улице Менжинского. Женщина не хотела съезжать и при виде приставов распылила баллончик, а затем подожгла квартиру. Огонь вспыхнул в одной из комнат, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar