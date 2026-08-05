Появилось видео из квартиры, которую спалила нежелавшая выселяться по «схеме Долиной» москвичка
Появилось видео из сгоревшей квартиры москвички, поджёгшей жильё при выселении
Появилось видео из квартиры в Москве, которую подожгла хозяйка, которая не хотела выезжать по так называемой «схеме Долиной». Кадрами делится Telegram-канал SHOT.
Появились кадры из сгоревшей квартиры москвички, поджёгшей жильё при выселении. Видео © SHOT
Судя по записи, пожар был мощным: полностью выгорели кухня, коридор и одна из комнат. Огонь уничтожил отделку стен и потолка, повредил мебель и интерьер. В помещении сохраняется сильный запах гари.
В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сама женщина, устроившая поджог. Она привела замысел в исполнение в момент, когда в дверь постучали судебные приставы, прибывшие для принудительного выселения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на улице Менжинского. Женщина не хотела съезжать и при виде приставов распылила баллончик, а затем подожгла квартиру. Огонь вспыхнул в одной из комнат, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Life.ru