Не подгорел: Кот Тост три дня ждал помощи в шкафу после пожара

Кот по кличке Тост сумел выжить после сильного пожара, уничтожившего многоквартирный дом в американском штате Юта. О необычной истории спасения сообщило издание The Guardian.

Во время возгорания питомец спрятался в шкафу и просидел там трое суток, пока спасатели не обследовали разрушенное здание. Несмотря на долгую изоляцию, животное выжило и дождалось помощи.

Пожар полностью уничтожил жилой комплекс и оставил без крова более 40 семей. На фоне масштабной трагедии история Тоста стала редкой хорошей новостью, привлёкшей внимание пользователей соцсетей и местных СМИ.

Многие комментаторы вспомнили поговорку о том, что у кошек девять жизней. Невероятное спасение Тоста стало символом надежды для жителей, потерявших своё жильё в результате разрушительного пожара.

Ранее в Тверской области при пожаре в приюте «Шанс на жизнь» погибли 19 собак, ещё трём животным удалось спастись, однако они находятся в крайне тяжёлом состоянии. Огонь полностью уничтожил здание и имущество приюта, после трагедии волонтёры объявили срочный сбор помощи и начали поиск ночных охранников.