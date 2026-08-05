Техногенный пожар произошёл на территории ЦНИИмаш в Королёве
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве произошёл пожар, рассказали журналистам в оперативных службах. Предварительно, он носит техногенный характер.
«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее младенец погиб при пожаре в двухэтажном частом доме в Астрахани. Пострадала женщина и подросток. МЧС показывало видео с места происшествия.
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