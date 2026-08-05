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5 августа, 12:17

Техногенный пожар произошёл на территории ЦНИИмаш в Королёве

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве произошёл пожар, рассказали журналистам в оперативных службах. Предварительно, он носит техногенный характер.

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание», — сказал собеседник ТАСС.

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Матвей Константинов
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