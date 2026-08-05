Днём 5 августа в Советском районе Астрахани произошёл серьёзный пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил здание и две хозяйственные постройки на площади 108 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

При пожаре в Астрахани погиб младенец, пострадали подросток и женщина. Видео © Max / ГУ МЧС России по Астраханской области

Спасатели оперативно прибыли на место и к полудню локализовали возгорание, а к трём часам дня полностью ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 6 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. Однако трагедии избежать не удалось.

«На пожаре обнаружен погибший 2026 г.р. Есть пострадавшие: подросток — 2013 и женщина — 1987 г.р.», — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания выясняются. Следователи работают на месте, опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация о состоянии госпитализированных уточняется. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Ранее при пожаре в Астрахани погиб 13-летний мальчик, а 10-летний подросток с ожогами госпитализирован, также пострадала женщина. Огонь охватил 114 кв. м, его тушили семь человек и три машины. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнём.