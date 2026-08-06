Испытания «глушилки» GPS привели к авиакатастрофе с гражданским самолётом в США, пишут СМИ
The Telegraph: Крушение медсамолёта в США могли вызвать испытания глушителя GPS
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Крушение медицинского самолёта в США, произошедшее в середине мая, могло быть вызвано испытаниями американскими военными экспериментального глушителя GPS. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на отчёт о катастрофе. Это первый известный случай, когда гражданский борт в США потерпел крушение из-за помех, созданных военными.
Незадолго до падения воздушного судна другие пилоты также жаловались на сбои в работе GPS. Диспетчеры просили военных прекратить учения по глушению навигационных сигналов на полигоне Уайт-Сэндс, но их просьбы не были услышаны.
Пилот разбившегося самолёта сообщил о потере GPS-сигнала перед посадкой. Экипажу разрешили визуальный заход на аэропорт, однако при снижении борт врезался в гористую местность. Дезориентированный экипаж, вероятно, даже не видел склона горы.
Напомним, 14 мая в штате Нью-Мексико разбился медицинский самолёт Beechcraft King Air, все четверо на борту погибли. Он вылетел из Розуэлла около полуночи 13 мая, чтобы доставить пациента из Руидосо в Альбукерке, и направлялся в аэропорт Сьерра-Бланке.
Ранее Life.ru сообщал, что в Греции произошла авиакатастрофа с двумя пожарными вертолётами, тушившими лесные пожары. Погибли двое членов экипажа — граждане Греции и Румынии, их личности не раскрываются. Обстоятельства и причины столкновения выясняются.
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