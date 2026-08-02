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2 августа, 16:09

При крушении двух пожарных вертолётов в Греции погибли два человека

В Греции произошла авиакатастрофа с участием двух пожарных вертолетов, задействованных в тушении лесных пожаров. По информации местной пожарной службы, жертвами трагедии стали двое членов экипажа.

Среди погибших — гражданин Греции и гражданин Румынии. Их личности пока не раскрываются. Обстоятельства и точные причины столкновения или падения воздушных судов в настоящее время выясняются компетентными органами. На месте происшествия работают следователи и спасатели.

В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек
В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

Напомним, в Греции при тушении лесных пожаров столкнулись два вертолёта: один разбился, второй совершил аварийную посадку, на каждом находилось по два человека, состояние экипажа разбившегося пока неизвестно. Пилот вертолёта, сумевшего сесть, пострадал, и его состояние оценивается медиками. Причины столкновения устанавливаются.

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Анастасия Никонорова
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