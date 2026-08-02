Два вертолёта спасателей столкнулись во время тушения пожаров в Греции

В Греции во время тушения лесных пожаров произошло столкновение двух вертолётов. Об этом сообщает Ekathimerini.

По предварительным сведениям, один из вертолётов разбился. Второму удалось выполнить аварийную посадку. На борту каждого летательного аппарата находилось по два человека. Информация о состоянии экипажа разбившегося вертолёта пока не приводится.

Отмечается, что пилот вертолёта, который смог приземлиться, пострадал. Его состояние уточняют после осмотра медиками. Причины столкновения сейчас устанавливаются. Сотрудники служб выясняют, при каких условиях происходила работа по тушению пожаров.

Ранее Life.ru сообщал, что крушение вертолёта произошло в Аргентине. На борту находились семь человек, все они погибли. Позднее другой вертолёт, находившийся в районе происшествия, обнаружил место падения и передал информацию властям.