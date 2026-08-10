В Улан-Удэ из горящего многоквартирного дома спасли 11 человек

Спасатели вывели 11 человек из горящего многоквартирного дома на улице Бограда в Улан-Удэ. Пятеро взрослых предварительно получили отравление продуктами горения, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Бурятия.

Информация о задымлении поступила экстренным службам 9 августа в 21:12 по местному времени. Прибывшие расчёты обнаружили открытый огонь в квартире на втором этаже трёхэтажного дома.

«Самостоятельно эвакуировались 15 человек, с помощью спасустройств звеньями ГДЗС по лестничному маршу и ручных пожарных лестниц сотрудники МЧС России спасли 11 человек», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание в 21:45. Полностью потушить огонь удалось к 22:00. На месте работали сотрудники полиции, медики и специалисты электрических сетей. Огонь тушили 23 сотрудника МЧС с помощью девяти единиц техники. Причину пожара ведомство не назвало.

Ранее два человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме на Шереметьевской улице в московском районе Марьина Роща. Перед возгоранием в квартире на десятом этаже прозвучал хлопок. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Огонь также повредил автомобили возле дома. По предварительной версии, в квартире взорвался газовый баллон.