Спасатели эвакуировали 42 человека при пожаре в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 8 августа произошёл пожар в коммерческом помещении, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 20:23, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По прибытии на место происшествия по адресу проспект Королёва, дом 47, корпус 1, спасатели установили, что в магазине горит обстановка на площади 50 квадратных метров. Из-за сильного задымления, охватившего здание размером 50 на 100 метров, было принято решение об экстренной эвакуации. Из опасной зоны вывели 42 человека, в том числе четырёх несовершеннолетних.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание к 21:01. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации ЧП были задействованы 19 спасателей и 4 единицы специализированной техники.

Также в ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Пламя охватило второй и третий этажи здания. Прибывшие на место пожарные спасли двух детей, находившихся в реанимационном отделении. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате задымления в подольской детской больнице нет.