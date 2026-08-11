«Заправка террористов»: Как подростка из Подмосковья запугали и заставили устроить поджог
В Электростали 15-летний подросток поджёг АЗС после угроз в мессенджере
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В подмосковной Электростали подросток совершил поджог колонки на автозаправочной станции. Об обстоятельствах происшествия рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Подросток поджёг АЗС в Электростали. Видео © Telegram / Ирина Волк
Сотрудники объекта оперативно сбили пламя и вызвали полицию.
Выяснилось, что возгорание устроил неизвестный молодой человек, который сразу скрылся. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника — им оказался 15-летний юношу. Его доставили в территориальный отдел для разбирательства.
Задержанный объяснил, что в мессенджере с ним связались незнакомцы. Они представлялись сотрудниками правоохранительных и налоговых структур. Звонившие внушили несовершеннолетнему, будто эта заправка принадлежит террористам, а выручка направляется на нужды ВСУ.
Неизвестные угрожали подростку уголовным преследованием. Под психологическим давлением тот согласился поджечь указанную АЗС.
По словам Волк, следователи возбудили дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Ведётся расследование всех обстоятельств случившегося.
Представитель ведомства вновь обратила внимание на уловки злоумышленников, которые используют доверчивость. При поступлении подозрительных сообщений от посторонних лиц, склоняющих к противоправным действиям, необходимо немедленно прекращать диалог и обращаться в полицию.
Ранее школьник из Москвы рассказал, как его заставили поджечь заправку. По словам подростка, неизвестные угрожали, что его родителей посадят в тюрьму.
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