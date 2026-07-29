«Всех твоих родителей посадят»: Школьник из Москвы рассказал, как его заставили поджечь заправку

Подросток из Москвы поджёг автозаправку после того, как мошенники под видом сотрудников силовых структур пригрозили отправить его родителей за решётку. Об этом он сам рассказал на видео, которое опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Подросток рассказал, что поджёг АЗС после угроз аферистов посадить его родителей. Видео © ЦОС ФСБ

По словам школьника, с ним через бот «Дайвинчик»* поочерёдно связывались разные люди, каждый из которых представлялся то работником кибербезопасности из Подмосковья, то сотрудником налоговой службы, то офицером спецслужб.

«Сказала, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму, за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить то, что мне говорят», — рассказал он.

Он объяснил, что от него требовали поджечь заправку. По легенде злоумышленников, это должно было выманить владельца АЗС, который якобы сливал топливо и переправлял его украинским военным.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 14-летний местный житель попытался поджечь автозаправку, действуя по указаниям из мессенджера. Как сообщила начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, полицейские получили сигнал о том, что юноша пробует поджечь резервуар, и задержали его. Против подростка возбудили уголовное дело.

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