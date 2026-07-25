СК: Ущерб от поджогов транспортных объектов детьми будут возмещать родители

Родителям несовершеннолетних, выполняющих задания кураторов по поджогам железнодорожных объектов, предстоит компенсировать весь нанесённый урон. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.

Он подчеркнул, что за каждым подобным эпизодом стоят не просто испорченное имущество, а сбой ритма перевозок, отвлечение сил на восстановление и реальная опасность для жизни людей. По словам Саксина, сами подростки зачастую не осознают тяжести последствий, воспринимая случившееся как сиюминутное поручение в телефоне, за которое платят ничтожные суммы или не платят вовсе.

Глава ведомства привёл конкретные цифры. В Краснодарском крае трое несовершеннолетних подожгли локомотив, ущерб превысил 17 миллионов рублей. В Мурманской области столько же юношей вывели из строя моторно-погрузочную технику, нанеся потери примерно на 10 миллионов.

Даже точечное вмешательство, как в случае с поджогом релейных шкафов в Архангельской области, обернулось для магистрали утратами в полтора миллиона рублей. Саксин отметил, что за все эти действия финансовую ответственность понесут семьи злоумышленников.

Недавно Life.ru рассказывал, как в Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний подросток стал фигурантом дела о теракте после поджога автомобильной газозаправочной станции. По версии следствия, утром 17 июля он разлил легковоспламеняющуюся жидкость на территории объекта и поджёг её. Огонь полностью уничтожил одну заправочную колонку и частично повредил газовый модуль, для ликвидации возгорания привлекались несколько пожарных расчётов.