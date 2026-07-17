Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 18:00

СК возбудил дело о теракте после поджога АГЗС подростком в Петербурге

Следователи работают на месте поджога АЗС в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

Следователи работают на месте поджога АЗС в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористическом акте после пожара на газозаправочной станции (АГЗС). Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.

Следователи работают на месте поджога АЗС в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

Подозреваемым проходит 16-летний местный житель. Следствие считает, что утром 17 июля он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории объекта в Калининском районе, после чего совершил поджог.

В результате возгорания пламя полностью уничтожило одну заправочную колонку. Также частично пострадал газовый модуль станции. К тушению привлекалось несколько спасательных расчётов.

В СК уточнили, что во время инцидента никто не пострадал. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

По версии следствия, юноша действовал не по своей инициативе. На него повлияли неизвестные лица, которые по телефону под обманным предлогом вынудили пойти на этот шаг.

В Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС
В Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar