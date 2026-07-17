СК возбудил дело о теракте после поджога АГЗС подростком в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористическом акте после пожара на газозаправочной станции (АГЗС). Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.
Подозреваемым проходит 16-летний местный житель. Следствие считает, что утром 17 июля он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории объекта в Калининском районе, после чего совершил поджог.
В результате возгорания пламя полностью уничтожило одну заправочную колонку. Также частично пострадал газовый модуль станции. К тушению привлекалось несколько спасательных расчётов.
В СК уточнили, что во время инцидента никто не пострадал. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.
По версии следствия, юноша действовал не по своей инициативе. На него повлияли неизвестные лица, которые по телефону под обманным предлогом вынудили пойти на этот шаг.
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