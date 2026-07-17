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17 июля, 10:01

В Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Полицейские задержали в подмосковной Балашихе 15-летнюю местную жительницу, которая пыталась поджечь автозаправочную станцию. Об этом сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции правонарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ей оказалась 15-летняя местная жительница», — рассказала она.

Во время опроса в присутствии законных представителей подросток заявила, что переписывалась в мессенджере с неизвестным мужчиной. Собеседник якобы оказывал на неё психологическое давление и угрожал.

Следуя полученным указаниям, школьница облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью. После этого она попыталась поднести к нему зажжённые спички. Довести задуманное до конца несовершеннолетней не удалось. Сотрудники АЗС остановили её и передали прибывшим правоохранителям.

Возгорания на территории объекта удалось избежать. Девочку доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти 17-летний подросток пытался поджечь автомобиль полиции. Подросток рассказал, что его завербовали через мессенджер. Неизвестные люди выдавали себя за представителей спецслужб и убеждали его выполнять различные поручения.

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Полина Никифорова
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