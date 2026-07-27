В Подмосковье 14-летний подросток пытался поджечь АЗС по указке из мессенджера

В подмосковных Мытищах завели уголовное дело на подростка, который пробовал поджечь автозаправку. Об этом рассказала журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в мессенджере «Макс».

В подмосковных Мытищах 14-летний подросток пытался поджечь АЗС по указке из мессенджера. Видео © Telegram / «Макс»

По её словам, в дежурную часть поступил сигнал о том, что молодой человек пытается поджечь резервуар на АЗС.

«Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Им оказался 14-летний местный житель», — сообщила Петрова.

На опросе, который проходил в присутствии родителей, юноша признался, что в одном из мессенджеров списался с неизвестными. Те давили на него и угрожали, вынуждая совершить преступление.

Следуя указаниям злоумышленников, подросток облил заправочный терминал горючей жидкостью, но поджечь так и не смог. Работники станции остановили его и передали полицейским. Возгорания удалось избежать.

Сотрудники МВД бьют тревогу: ни в коем случае нельзя вести диалог с незнакомцами, которые выходят на связь по телефону или в чатах. Любое выполнение их указаний — это прямой путь к тяжелейшим бедам. Единственное правильное действие при подобном звонке — немедленно положить трубку и тут же оповестить полицию о случившемся.

Также ранее в подмосковной Балашихе задержали 15-летнюю местную жительницу, которая тоже пыталась поджечь автозаправку. На опросе девочка рассказала, что переписывалась в мессенджере с незнакомым мужчиной, который давил на неё и угрожал.