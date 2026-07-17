В Петербурге задержали подростка за поджог АГЗС

Росгвардейцы задержали 16-летнего подростка после поджога газовой заправки самообслуживания (АГЗС) в Калининском районе Петербурга. Об это рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Следователи работают на месте поджога АЗС в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

Инцидент произошёл около 15:40 на проспекте Непокорённых. Юноша облил горючей жидкостью одну из колонок и устроил пожар. Наряд вневедомственной охраны узнал о возгорании во время патрулирования и сразу прибыл на место. Очевидец указал сотрудникам на пытавшегося скрыться предполагаемого поджигателя и описал его приметы.

Беглеца вскоре задержали по горячим следам. По предварительным данным, поручение устроить диверсию он получил от неизвестного куратора через мессенджер. Во время поджога несовершеннолетний получил химический ожог ноги. Ему вызвали скорую помощь, после чего доставили в отдел полиции.

Тем временем СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

Ранее Life.ru писал, что в Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь АЗС. Её вовремя остановили сотрудники заправки. Во время опроса в присутствии законных представителей подросток заявила, что переписывалась в мессенджере с неизвестным мужчиной. Собеседник оказывал на неё психологическое давление и угрожал, утверждает несовершеннолетняя.