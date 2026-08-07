После звонка «из поликлиники» зумерка отдала 160 тысяч и подожгла квартиру в Реутове

20-летняя жительница подмосковного Реутова отдала мошенникам 160 тысяч рублей, а затем по их указанию попыталась поджечь квартиру, в которой жила. Схема началась со звонка лжесотрудника поликлиники с предложением записаться на диспансеризацию, сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, звонивший попросил девушку продиктовать код из СМС. После этого с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили её, что персональными данными завладели мошенники, которые якобы могут оформить кредит и направить деньги на поддержку ВСУ.

Чтобы избежать вымышленной уголовной ответственности, девушку заставили передать курьеру 160 тысяч рублей «для декларирования». Аферисты также узнали, что у неё есть ключи от ещё одной квартиры, и потребовали отдать их якобы для проведения обыска.

На следующий день мошенники заявили, что в квартире, где живёт потерпевшая, установлены «устройства слежки», передающие информацию ВСУ. По версии МВД, для их уничтожения девушку убедили устроить поджог. Она выполнила требование, однако огонь не распространился.

Позже потерпевшая поняла, что её обманули, и рассказала обо всём матери. Та обратилась в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого курьера — 19-летнюю жительницу Одинцова.

Как рассказала задержанная полицейским, она сама ранее стала жертвой аналогичной мошеннической схемы. По данным МВД, по заданию кураторов девушка забрала у потерпевшей деньги и ключи, а затем в другой квартире нашла ещё 200 тысяч рублей, подожгла матрас и скрылась. В отношении неё возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее Life.ru рассказывал о мошеннической схеме с записью на диспансеризацию. Аферисты представляются сотрудниками поликлиник и пытаются получить коды из СМС и доступ к личным данным россиян.