«ПримПоиск»: Семья Усольцевых могла укрыться в необследованной пещере в тайге

Пропавшая год назад в красноярской тайге семья Усольцевых могла скрываться от непогоды в пещере, ущелье или другом труднодоступном месте, которое не попало в зону тщательного обследования. Такой вариант допустила руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт в беседе с РИА «Новости».

По её словам, во время поисковой операции сложные участки иногда получают меньший приоритет из-за предполагаемой недоступности для человека. Однако в чрезвычайной ситуации это предположение может оказаться ошибочным: стресс и необходимость спастись способны привести людей в места, куда в обычных условиях они бы не отправились.

Вульферт связала возможную смену маршрута с ухудшением погоды. Люди могли искать естественное укрытие и забраться глубже в скальный рельеф. Она также не исключила падение в провал. Поиск в подобных условиях осложняется тем, что среди камней и скал человек может оставаться незаметным даже при обследовании близлежащей территории.

А ранее Кристина Вульферт рассказала, что осенью красноярская тайга станет более доступной для поиска семьи Усольцевых. С изменением сезона растительность трансформируется, что облегчит обследование территории с воздуха. Летом густые травы и плотная растительность скрывают участки местности, затрудняя поиски. Однако с наступлением осени листья опадают, делая некоторые места более просматриваемыми с высоты.