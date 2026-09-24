15-летнего подростка из Наро-Фоминска два дня ищут полиция и волонтёры

В подмосковном Наро-Фоминске второй день ищут 15-летнего подростка. О местонахождении Максима Васильева неизвестно с 23 сентября. Он вышел из дома и больше связи с ним не было. Информацию публикует СПАС ГРАД Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Поиски пропавшего подростка. Фото © Telegram / СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)

Перед исчезновением мальчик был одет в чёрную куртку, чёрный спортивный костюм, на ногах — тёмные кроссовки. У него карие глаза, чёрные волосы и среднее телосложение. Рост — около 170 сантиметров. Всех, кто видел подростка, просят обратиться в ближайшее отделение полиции. Телефон оперативного дежурного: +7 (495) 999 71 12.

Ранее Life.ru писал, что судебные приставы разыскивают 11-летнюю Софию Суворову и её родителей из Вологодской области, местонахождение которых сейчас неизвестно. Семья жила в Кичменгском Городке. По данным приставов, родители увезли девочку в Ульяновскую область, и есть основания полагать, что она может находиться среди участников секты. Суд ограничил мать и отчима Софии в родительских правах и постановил передать ребёнка органам опеки. Как сообщают местные СМИ, девочка не посещала школу, практически не общалась со сверстниками и не получала необходимой медицинской помощи. После решения суда семья скрылась.