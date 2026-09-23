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Опубликовано 23 сентября, 20:25

Пропавшего трёхлетнего мальчика нашли погибшим в реке под Астраханью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело трёхлетнего мальчика обнаружили в Астраханской области после его исчезновения у реки Болда. Ребёнок ушёл на прогулку вместе с пятилетним братом, но домой они не вернулись. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«В Астраханской области обнаружено тело второго ребёнка, который ранее пропал в районе реки Болда в посёлке Болдинский Приволжского района»,указано в сообщении.

Тело трёхлетнего мальчика передали сотрудникам полиции. Следователи устанавливают все детали трагедии.

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Ранее в районе реки Болда нашли погибшим пятилетнего брата мальчика. Оба ребёнка ушли гулять в посёлке Болдинский на самокате и пропали, после чего их начали искать.

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Лия Мурадьян
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