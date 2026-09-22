На Волге в Саратовской области катер столкнулся с берегом, двое погибли

В акватории реки Волга вблизи села Березовая Лука Духовницкого района Саратовской области катер столкнулся с берегом. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Происшествие случилось 22 сентября 2026 года. Предварительно, два человека погибли. Прокуратура проводит проверку. Тем временем СК на транспорте завёл уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Лодка, столкнувшаяся с берегом в Саратовской области. Фото нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта Max / Западное МСУТ СК России

Ранее сообщалось, что на Волге возле посёлка Генеральское в Энгельсском районе Саратовской области столкнулись два катера. В результате чего пострадали три человека, погибших нет.