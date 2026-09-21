Умер второй браконьер после столкновения с катером Рыбоохраны на Амуре

В Хабаровском крае умер второй браконьер, пострадавший во время погони с участием катера Рыбоохраны возле села Тахта. Мужчину ранее доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако спасти его не удалось, сообщает Amur Mash.

Инцидент произошёл на Амуре в Ульчском районе. По предварительным данным, инспекторы Рыбоохраны начали преследовать моторную лодку с мужчинами, которых подозревали в незаконной добыче рыбы. Во время погони суда столкнулись.

Как утверждает Telegram-канал, катер инспекторов налетел на лодку и прошёл поверх неё. Один из рыбаков оказался в воде и получил смертельные травмы, предположительно от винтов. Он скончался на месте.

Его спутника госпитализировали в тяжёлом состоянии. Теперь стало известно, что мужчина также умер.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели первого рыбака во время этой погони на Амуре. Тогда сообщалось, что второй участник происшествия получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.