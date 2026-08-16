На Камчатке полицейский случайно застрелил браконьера при задержании

Смертельный инцидент произошёл во время рейда по выявлению браконьеров в Соболевском районе Камчатского края. По данным регионального УМВД, полицейский поскользнулся на мокрых камнях, после чего произошёл непроизвольный выстрел.

Рейд проходил утром 15 августа в районе реки Средняя Воровская, примерно в 30 километрах от села Соболево. Сотрудники полиции вместе с представителями рыбоохраны обнаружили лагерь предполагаемых нарушителей.

При приближении к месту на правоохранителей выбежала собака. Полицейский произвёл предупредительные выстрелы в воздух, после чего группа вышла к берегу, где находились задержанные. Во время задержания сотрудник оступился на мокрых камнях. Как утверждают в УМВД, оружие сработало непроизвольно, несколько выстрелов попали в одного из задержанных. Мужчина получил смертельное ранение.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи также возбудили уголовное дело, а действиям полицейского предстоит дать правовую оценку.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в Городищенском районе 56-летний местный житель, находившийся на охоте с другом семьи. Мужчина по неосторожности выстрелил из ружья и смертельно ранил 15-летнего подростка, которого на охоту взял его дядя. Обвиняемый полностью признал вину.